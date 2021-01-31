  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya KKTC'den Akdeniz'i kirleten yük gemisine ceza!
Dünya

KKTC'den Akdeniz'i kirleten yük gemisine ceza!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Akdeniz’i kirleten Togo bayraklı yük gemisine 25 bin lira para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 22:30:00 -
KKTC'den Akdeniz'i kirleten yük gemisine ceza!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz’i kirleten gemilere geçit vermiyor. Komutanlık, Akdeniz'de bazı yük gemilerinin kirli artıklarını denize boşalttığı yönündeki ihbarların ardından yaptığı denetimlerde, Gazimağusa Limanı açıklarında demirli bulunan Togo bayraklı yük gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti.

25 bin lira ceza kesildi

Komutanlığın Togo Bayraklı ''Leader M'' isimli yük gemisinin denizi kirlettiği anları suçüstü yakalamasının ardından Gazimağusa Liman Başkanlığı tarafından gemi hakkında hukuki işlem başlatılarak, 25 bin lira para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li ismin 'İYİ Parti' sözleri Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz
Gündem

CHP'li ismin 'İYİ Parti' sözleri Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'den 3 vekilin istifa etmesinin ardından açıklama yapan CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü Ankara kulislerini karıştıracak ifadeler kullandı...
İstanbul'a 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak mı? Meteoroloji'den açıklama geldi
Aktüel

İstanbul'a 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak mı? Meteoroloji'den açıklama geldi

Meteoroloji, "İstanbul'da 1987 kışında olduğu gibi kar kalınlığı 1 metreyi bulacak" iddialarını yalanladı. Yetkililer yaptığı açıklamada, "B..
Zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı nasıl durdurulabilir?
Gündem

Zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı nasıl durdurulabilir?

Zincir marketlerin uyguladığı fahiş fiyatlara devlet 81 ilde denetim yaparak önlem almaya çalışsa da gıda kartelleri yazılan cezaları millet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay