KKTC’deki yobazlığa tepki

Konuya ilişkin yeni Akit’e konuşan Kıbrıs Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, şunları dile getirdi:

Köklü bir çözüm şart

“KKTC’de resmi bir Kur’an kursu yok. Olmayan Kur’an kursunun neyini kapatacak? Yaz döneminde çocuklara isteğe bağlı olarak camilerde temel bilgiler dersi veriliyor. Dolayısıyla bu karar ile bunun önüne geçmek istiyorlar. Bizim yasamızda din görevlilerin yetki ve yetki çerçevesinde Kur’an öğrenmek isteyen KKTC halkına öğretir. Bu yasa da var. Ama bu kararla tam tersini söylüyor. Dolayısıyla bu duruma köklü bir çözüm bulunması için Meclis’e görev düşüyor. Biz burada resmi Kur’an kurslarının açılmasını istiyoruz.”

Boşluk giderilmeli

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da, şunları ifade etti: “KKTC Anayasası, açıkça hiç kimsenin bir inancın kitabını ve esaslarını öğrenme ve uygulama hürriyetinden mahrum bırakılamayacağını belirtmektedir. Bunun yapısal şeklini de Din İşleri Başkanlığı yerine getirmektedir. Anayasa Mahkemesi kararı ile KKTC’de hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanması söz konusu olmamalıdır. Beklentimiz, hafızlık ve Kur’an öğretimi ve din işleri ile ilgili yasal boşluklar var ise, bir an önce KKTC Hükümeti, Meclisi ve Cumhurbaşkanlığınca bir an önce giderilmesidir. İnanıyoruz ki; yetkililer gerekli yasal düzenlemeleri yaparak, vatandaşların dinimiz İslam’ı doğru bir şekilde öğrenmesini sağlayacaklardır.”

Rumların korkusu

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ise tepkisini, “Rumların neden hedefinde camilerimiz vardı? Bugün neden yarın papazlar ve siyasiler Türklerin İslamlaşmasından korkuyor?” paylaşımıyla dile getirdi.