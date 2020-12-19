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Aktüel KKTC'de yeni kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Aktüel

KKTC'de yeni kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:50:15 -
KKTC'de yeni kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisinde yapılan güven oylamasında, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu, güvenoyu aldı.

Meclis İç Tüzüğüne göre, açık oyla yapılan oylamada, 24 "kabul", 20 "ret", 3 de "çekimser" oy kullanıldı.

Anayasa'ya göre, güven oylaması, yeni hükümet programının Meclis'te görüşülmesinin tamamlanmasından 24 saat sonra açık oyla yapılırken, hükümetin güvenoyu alabilmesi için toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının, ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyordu.

- "Bütün milletvekillerine teşekkür etmek istiyorum"

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Başbakanı Ersan Saner, oylama sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, "Oy veren vermeyen bütün milletvekillerine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Hükümet kurma çalışmalarıyla başlayarak tüm siyasi partilerle yakın temasları bulunduğunu belirten Saner, hükümet dışındaki diğer partilere de ülke demokrasisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Saner, "Hepimiz ülkenin bir hükümete ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyorduk, bu dönemde hükümetimiz bu şekilde biçimlenmiştir. Bundan sonra bir tek amacımız vardır; KKTC halkına hizmet etmek." ifadesini kullandı.

Başbakan Saner, yeni hükümetin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

- 25 vekille temsil edilecek

    Yeni hükümet, Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 49 milletvekilinin yer aldığı Cumhuriyet Meclisinde 25 milletvekiliyle temsil edilecek.

    Cumhuriyet Meclisinde, UBP 20, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 6, Demokrat Parti (DP) 3, Toplumcu Demokrasi Partisi 3 ve Yeniden Doğuş Partisi 2 milletvekiliyle temsil edilirken, 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

    KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümet protokolü, 8 Aralık'ta UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisinde imzalanmış, Bakanlar Kurulu listesi de 9 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmıştı.

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