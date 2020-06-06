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Aktüel

KKTC'de vatandaş olmayanların ülkeye girişlerinde uygulanacak koşullar belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:23:36 -
KKTC'de vatandaş olmayanların ülkeye girişlerinde uygulanacak koşullar belirlendi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanlığı, vatandaş olmayan ancak KKTC'de ikamet, oturma, çalışma ve öğrenci iznine sahip kişilerin 8 Haziran'dan itibaren ülkeye girişlerinde uygulanacak koşulları açıkladı.

Enformasyon Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Haziran itibarıyla ülkeye giriş yapacak kişiler iki hafta karantinaya alınacak.

Ülkeye giriş yapacaklar, konaklama, yemek ve karantina sonrası yapılacak PCR testi dahil kişi başı 4 bin 400 lira ödeyecek.

KKTC'deki üniversite ve dengi okullarda eğitim alan öğrenciler ise karantina sürecini kendi üniversite yönetimlerinin belirleyeceği yurtlarda geçirecek ve karantina ücretine tabi olmayacak.

KKTC Bakanlar Kurulu, 8 Haziran'dan itibaren KKTC vatandaşı olmayan ancak ikamet, çalışma ve öğrenci izni bulunanların karantina koşuluyla ülkeye gelebileceği yönünde karar almıştı.


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