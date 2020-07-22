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KKTC'de son 24 saatte 5 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:30:22 -
KKTC'de son 24 saatte 5 Kovid-19 vakası görüldü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 130'a yükseldiğini bildirdi.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1142 test yapıldığını belirterek, 5 yeni vaka saptandığını ve toplam vaka sayısının 130'a ulaştığını duyurdu.

Pozitif vakalardan birisinin hava yoluyla, diğer 4 vakanın ise gemi yoluyla KKTC'ye geldiğini ifade eden Pilli, yeni vakaların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisine başlandığı bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı ekiplerince temaslı takiplerinin de yapıldığını aktaran Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine işaret etti.

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta bir Alman turistte görülürken, virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

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