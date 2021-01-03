  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC'de son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

KKTC'de son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:58:02 -
KKTC'de son 24 saatte 34 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 34 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 1640'a yükseldiğini duyurdu.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1540 test yapıldığını, 34 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan birinin hava yoluyla KKTC'ye geldiğini ifade eden Pilli, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakalarla temaslı olduğunu, 18 kişinin ise Ada'da yaşadığını belirtti.

Pilli, Kovid-19 tedavisi devam eden kişi sayısının 234 olduğunu ve yoğun bakımda 2 hastanın bulunduğunu kaydetti.

KKTC'de virüs nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 1640'a yükseldi.

- Rum kesiminde 529 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 529 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 12 bin 51 test yapıldığını, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 23 bin 974'e yükselirken, virüs nedeniyle 131 kişi yaşamını yitirdi.

- Rum kesiminde mutasyona uğramış virüs görüldü

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Rum kesiminde rastlandığını açıkladı.

İngiltere'den gelen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 19 kişiye Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından yapılan test sonucu 12 kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Siyaset

AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Dağ, "Bizde sonuçlar 24 Haziran'daki tablo ile..
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar
Dünya

ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar

Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 ve S-400 krizinin perde arkasında ABD'nin F-35'lerle ilgili tüm dünyadan saklamaya çalıştığı gerçekler ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay