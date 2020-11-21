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Aktüel KKTC'de Saner, hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Tatar'a iade etti
Aktüel

KKTC'de Saner, hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Tatar'a iade etti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:30:25 -
KKTC'de Saner, hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Tatar'a iade etti

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, görevi iade etti.

Saner'in hükümeti kurma görevini, Cumhurbaşkanlığı makamında iade etmesinin ardından Tatar, yaptığı konuşmada, üzgün olduğunu ifade ederek, hükümetin en kısa sürede kurulması yönünde bir beklentinin olduğunu söyledi.

Tatar, "Meclis ve milletvekilleri halka hizmet için vardır. Bana göre, şu anda bir hükümet kurulabilmesi için bir zemin vardı. Neden kurulamadığının değerlendirmesini herkes bilahare yapacaktır." dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisinde bütçenin görüşülmesi gerektiğini kaydeden Tatar, yıl başından evvel bütçenin Meclis'ten geçmesi gerektiğini ifade etti.

Tatar, bugün bir değerlendirme yapacağını ve sürecin nasıl yürütüleceği konusunda karar vereceğini belirtti.

Saner de Meclis'te temsil edilen tüm partilerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ancak herhangi bir çoğunluğa ulaşacak sayıyı bulamadıkları için görevi iade ettiklerini söyledi.

Ülkenin acil bir hükümete ihtiyacı bulunduğunun ortada olduğuna dikkati çeken Saner, Kıbrıs Türk demokrasisinin önünü açmanın en zaruri görevleri olduğunu vurguladı.

Saner, UBP olarak ne zaman ihtiyaç duyulursa göreve hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, yeni hükümet kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a vermesi bekleniyor.

- Saner, görevi 7 Kasım'da almıştı

Cumhurbaşkanı Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini Saner'e vermişti.

KKTC'nin 36. hükümetini kurma görevini alan Saner'in Anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyordu.

Saner, 7 Kasım'dan bu yana KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen CTP, Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) temsilcileriyle yeni bir hükümet kurmak için temaslarda bulunmuş ancak bir sonuca varamamıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.


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