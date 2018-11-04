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KKTC'de patates fiyatı şaşırttı! "Çeyrek altın mı alıyoruz?"

KKTC'de rekoltenin düşük olması nedeniyle patatesin kilosu 25 liraya kadar yükseldi.

04 Kasım 2018 Pazar 16:49
KKTC'de patates fiyatı şaşırttı! "Çeyrek altın mı alıyoruz?"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde patates fiyatları el yakıyor. KKTC'de rekoltenin düşük olması ve mevcut patatesin de tüccarlar tarafından satın alınması fiyatları yükselti.

Toptancılar yüksek fiyatla satıyor

KKTC, Tarım Bakanı Erkut Şahali, yükselen patates fiyatları konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüksek patates fiyatlarına doğrudan müdahale edilemeyeceğini belirten Şahali, patatesin rekoltesinin düşük olması nedeniyle pazardaki ürünün miktarının azaldığını söyledi. Tarım Bakanı Şahali, üreticinin 1 lira 20 kuruş ve 1 buçuk lira arasında ürününü pazarladığı halde ürünün az olması nedeniyle toptancıların patatesi piyasaya daha yüksek fiyatla sürdüğünü ifade etti.

"İthal patates getirtemedik"

Fiyat artışlarına müdahale konusunda yapılanları anlatan Şahali, "Zaten geçtiğimiz yıl verim kaybı yaşayan üreticilerin kaybını bir miktar telafi edebilmelerine olanak sağlamaları için Patates Üretici Kooparetifi’ne patates ithal yetkisi verdik. Ancak yaptıkları iki girişim de henüz olumlu sonuç elde edilmedi ve getirdikleri patatesler bizim aradığımız sağlık koşullarına uygun olmadığı için KKTC'ye girişine izin verilmedi. Şu anda yeni bir ithalat girişimleri var. Ürün yola çıkma aşamasındadır. Dün bize verdikleri bilgi Türkiye'ye ek olarak Hollanda'dan da ürün getirme gayretleri vardır.” dedi.

Türkiye'den KKTC'ye makamlarının aradığı sağlık kontrollerine uygun ürün tedarik edip ülkeye sokmanın henüz mümkün olmadığını dile getiren Şahali, “Dolayısı ile Güney Kıbrıs'a ürün satıldığı için fiyatlar yükseldi argümanı çok doğru bir argüman olmayabilir” diye konuştu.

"Bu yıl patates yiyemedik"

Vatandaşlar da yüksek fiyatlar konusunda İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna konuştu. KKTC’li Hasna, patatesin 13 lira 75 kuruş olduğunu bu yıl patates yiyemediklerini bu gidişle de yiyemeyeceklerini kaydetti. Patatesin 14 lira olduğunu ifade eden Naci Tüysüz de bu yıl patatesin çok pahalı olduğunu, diğer ürünlere ne kadar fiyat koysalar haklı olduklarını devletin üretimi desteklemesi gerektiğini söyledi.

"Eskiden 2 liraya alırdık"

Bir başka vatandaş da patatesin fiyatını görünce şaşkınlığını gizleyemezken, bu fiyata patates alamayacaklarını, 2 liraya aldıkları patatesin fiyatının çok yüksek olduğunu ve eskiden İngilizlerin iki tane domates üç tane salatalık aldıklarını şimdi o duruma geldiklerini belirtti. Bir diğer vatandaş ise patatesin fiyatını görünce “Çeyrek altın mı alıyoruz. O patates yenir mi zehir olur adama" dedi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 16:49
  1. kktc
  2. patates
  3. Tarım Bakanı Erkut Şahali

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