KKTC'de kumarhaneyi dolandıran 3 kişi tutuklandı

Olay kumarhane yönetiminin dikkatiyle ortaya çıktı. İddialara göre kumarhanenin ‘canlı oyun’ müdürü Mehmet Gocoğlu, ‘canlı oyun’ gözetmeni Ahmet Esen ve arkadaşları Sezer Selçuk Er, Temmuz 2017 ile Ekim 2018 tarihleri arasında ‘sahte oyuncu’ göstererek kasadan 402 bin dolar çaldı.



'Sahte oyuncu' göstererek ünlü casinoyu dolandırdığı iddia edilen sahıslar, idareciler tarafından polise ihbar edildi. İddialara göre kumarhanenin canlı oyun müdürü Mehmet Gocaoğlu ve canlı oyun gözetmeni Ahmet Esen arkadaşları Sezer Selçuk Er için 'A.K.' sahte ismine bir oyun kartı düzenledi. Şahıslar A.K.'ye (Sezer Selçuk Er) yaklaşık bir yıl boyunca bazen para kaybetmiş, çoğunlukla da para kazanmış gösterdi. İddialara göre kumarhane çalışanları ve arkadaşları bu yolla casinoyu toplam 402 bin dolar dolandırdı. Gocoğlu, Esen ve Er polisin sorusturmaya tamamlamasının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



