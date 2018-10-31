KKTC'de korkunç ölüm: Temizliğe gittiği evde katledildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gönyeli kasabasında bir evde gündelik işçi olarak çalışan Gülbahar Ulutan (45) adlı bir kadın, henüz kimliği tespit edilemeyen bir zanlı tarafından bıçaklandı.

Olayda ağır yaralanan Gülbahar Ulutan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.