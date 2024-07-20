KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran hediye

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çeşitli etkinlikle düzenlendi.

Lefkoşa'da geniş çaplı tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Düzenlenen programlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun bir ilgi vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediye

Çeşitli hediyeler sunulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıracak bir tablo da yer aldı.

Erdoğan'a verilen özel hediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın olduğu bir fotoğrafın yer aldığı tablo.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

380 çivi 7 bin 300 metre tel

Bu özel tablo 380 çivi ve 7300 metre tel kullanılarak yapıldı. Tablonun yapımında kalem, boya gibi herhangi başka bir madde kullanılmadı.

Tabloyu Kıbrıs'ta yaşayan Türkmen asıllı Maysa Şahin'in yeğeni Hemrayev yaptı.