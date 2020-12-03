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Aktüel KKTC'de CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Tatar'a iade etti
Aktüel

KKTC'de CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Tatar'a iade etti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:27:53 -
KKTC'de CTP Genel Başkanı Erhürman, hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Tatar'a iade etti

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, görevi iade etti.

CTP Genel Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığında kabul edildi ve görevi iade etti.

Erhürman, burada yaptığı açıklamada, hükümet kurma süreci içerisinde öncelikle KKTC Cumhuriyet Meclisi içerisinde temsil edilen 6 partinin de dahil olduğu ve teknokratların da içerisinde yer aldığı bir hükümet modelini denediklerini söyledi. Bu modeli uzun süredir gündeme getirdiklerini kaydeden Erhürman, "Önce bir kriz masası olması gerektiğini söylemiştik. Daha sonra bir kriz hükümetinin ortaya çıkmasını söylemiştik. Kriz hükümeti derken, geniş tabanlı ve parlamentodaki mümkünse bütün partilerin içerisinde yer alacağı bir hükümet modelinden söz etmiştik." dedi.

Erhürman, kriz hükümeti formülüyle ilgili bir ilerleme sağlayamadıklarını ve daha sonra CTP, Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluşan 4'lü koalisyon ihtimalinin görüşülmesi kanaatinin ortaya çıktığını ifade etti.

- "Arzu ettiğimiz istikrar ve güven ortamını göremedik"

İçerisinde teknokratların da olduğu 4'lü koalisyon formülü arayışında olduklarını belirten Erhürman, "Bizim aradığımız şey ilkeler üzerinde uzlaşabilmekti. Ülke zor bir dönemden geçecek, bu zorluk maliyenin zorluğundan ziyade piyasanın zorluğudur. Böyle bir zor dönemi devralacak bir hükümette tam bir güven ortamı olması gerekir. 4'lü koalisyon ihtimalinde hepimizin rahat olacağı, istikrar konusunda sorun yaşamayacağı bir güven ortamını tam olarak göremedik." diye konuştu.

Erhürman, ülkede bir hükümet krizi olduğunu, bunu çözmek için yeni bir hükümet krizi çıkaracak bir yapının doğru olmayacağını da ifade etti.

- Erhürman görevi 21 Kasım'da devralmıştı

Cumhurbaşkanı Tatar, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini Erhürman'a vermişti. KKTC'nin 36. hükümetini kurma görevini alan Erhürman'ın Anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyordu. Erhürman'ın yeni bir hükümet kurmak için 5 Aralık'a kadar vakti olmasına rağmen görevi bugün iade etti.

Erhürman, 21 Kasım'dan bu yana KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), HP, DP, TDP ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) temsilcileriyle yeni bir hükümet kurmak için temaslarda bulunmuş ancak bir sonuca varamamıştı.

Öte yandan Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e vermiş ancak Saner de 21 Kasım'da görevi iade etmişti.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

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