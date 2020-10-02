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Aktüel KKTC'de banka kredilerine "Kovid-19 yapılandırması"
Aktüel

KKTC'de banka kredilerine "Kovid-19 yapılandırması"

Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği'nin ortak açıklamasında "Kovid-19 Yaklaşımı" için başvuru süresinin 30 Kasım'a uzatıldığı hatırlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:16:13 -
KKTC'de banka kredilerine "Kovid-19 yapılandırması"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomideki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla banka kredilerinde yapılandırmaya dönük bir dizi kararlar aldığını açıkladı.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, Kovid-19'un ekonomide yarattığı olumsuzluklar nedeniyle nakit akışları ve ödeme gücü zayıflayan, yeterli likidite sağlamakta sıkıntı yaşayan borçluların nakit akışlarının sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, banka bilançolarının olumsuz etkilenmesinin önlenmesine yönelik, bankalarda mevcut canlı kredilerin yapılandırılması amacıyla ortaya konulmuş "Kovid-19 Yaklaşımı" için başvuru süresinin 30 Kasım'a uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, " KKTC'de faaliyet gösteren bankalar nezdinde kullandırılmış kredilerin, kredi borçluları tarafından gelecek talepler doğrultusunda, bankalar ve borçluları arasında karşılıklı iyi niyet esas olmak üzere gerçekleştirilecek müzakereler sonucunda, faiz, vade, taksitlendirme, para cinsi, ödemesiz dönem ve teminat koşullarını da içerecek şekilde yapılandırılacak" ifadelerine yer verildi.

Bankalarca yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla başvuran bireysel kredi borçlularının taleplerine en geç 10 gün, ticari kredi borçlularının taleplerine ise en geç 30 gün içinde cevap verileceği de bildirildi.

Kredi borçlusu tarafından kredinin mevcut olduğu bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmayacağı belirtilen açıklamada, "Kovid-19 Yaklaşımı kapsamında kredi borcunu yapılandırmak isteyen kredi borçlularının en geç 30 Kasım 2020 tarihine kadar bankalarına müracaat etmeleri gerekmektedir." ifadeleri yer aldı

Açıklamada, kredi borçlusunun daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabileceği de hatırlatıldı.



- Kredi kartlarına faiz indirimi


Öte yandan, KKTC'de kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında mart ayında yapılan indirimlerin, KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda yıl sonuna kadar uzatıldığı da açıklandı.

KKTC Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu kapsamda 26 Mart 2020 tarihinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranları Türk lirası cinsi işlemlerde yüzde 2,35’ten yüzde 1 seviyesine çekilmişti. Tüketiciyi korumaya yönelik olarak alınan bu önlem, KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun 30 Haziran 2020 ve 30 Eylül 2020 tarihlerinde aldığı kararlar ile 2020 yıl sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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