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Gündem KKTC'de açılma süreci hızlandı
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KKTC'de açılma süreci hızlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coronavirüs vakalarındaki düşüş "kademeli açılma" sürecini hızlandırdı. Ülke 1 Mart'tan itibaren normalleşmede bir sonraki aşamaya geçiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 06:59:00 - 2021-02-28 07:00:09
KKTC'de açılma süreci hızlandı

Vakalardaki düşüş açılma sürecini hızlandırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti normalleşmede bir sonraki aşamaya geçti.

Kararı Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından duyurdu.

1 Mart'tan itibaren geçerli olacak kararlara göre, kafe, bar ve restoran gibi yeme içme mekanları haricindeki tüm işletmeler açılacak. 20.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecek.

Hafta içi marketler 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Hafta sonuysa temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkmak yasak. Pazar günleri eczane ve fırınlar hariç tüm işletmeler kapalı olacak.

Kuaför, berber ve güzellik salonları personelin PCR testi yaptırması şartıyla 4 Mart'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Tiyatro, sinema, konser ve düğün gibi etkinlikler için uygulanan yasak sürecek. Cenaze törenleri, sadece birinci derece yakınların katılımıyla yapılabilecek.

Kademeli açılma kapsamında başkent Lefkoşa'yla Girne arasında seyahat serbest bırakıldı. Diğer ilçelere gidişler kontrole tabi olacak.

8 Mart'a kadar tüm okullarda eğitim online olarak devam edecek.

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