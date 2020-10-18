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Gündem KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda
Gündem

KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanmasının ardından A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür zor durumda kaldı. Gür, Tatar'ın seçimleri kazanması halinde mesleği bırakacağını söylemişti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:51:00 - 2020-10-18 21:43:00
KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçimlerini Ersin Tatar kazandı, A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'ün bir kez daha seçimler için ortaya attığı iddia çürüdü.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Gür'ün KKTC seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanması halinde, Gür'ün bu mesleği bırakacağını açıklamıştı.

Öztürk'ün yazısındaki ilgili kısım şöyle idi:

"Çarşamba günü (14 Ekim 2020) Habertürk TV'de Veyis Ateş'in programında, birçok konunun yanı sıra Kıbrıs'taki seçimleri de konuştuk. Neyse ki bu sefer vukuatsız bir şekilde programı tamamladık!

"Erdoğan ve Tatar'ın hamlesi ters teper"

Program esnasında Adil Gür, Türkiye'de Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar İle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ortak basın toplantısında, Maraş'ın yerleşime açılması ve su sorunun çözüleceğinin açıklanması, Kıbrıs'ta iç siyasete müdahale olarak algılandığını, bunun ters tepeceğini söyledi.

"Hatta oran bile verdi"

'Tıpkı İstanbul seçimlerinden olduğu gibi büyük bir hata yapıldı' dedi. Bu Pazar yapılacak seçimde AK Parti ile arası iyi olmayan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, seçimi bu nedenle farkla kazanacağını söyledi Adil Gür. Hatta oran bile verdi. %60-%40Programdan sonra kendisine dedim ki, 'Adil Bey daha önce de bir seçimle ilgili iddialı bir tahminde bulunmuştunuz tutmamıştı. Bu sefer de tutmazsa zor durumda kalacaksınız.'

"Büyük bir fark yiyerek kaybedecek"

Dedi ki, "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek."

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Yorumlar

Avini83

Bunlar fırıldak anketçiler / bakalım sözüne güvenecekmi
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imam hatipli tahminci, atıcı yâni,

yok, bırakmaz, önümüzdeeki Türkiye seçimlerini yine tahmin eder. haa, bir daha s.çar o ayrı, ama yüzsüzlük adamın yakasını bırakmaz öyle kolay.
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