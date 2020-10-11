KKTC seçimleri yapılırken vandal Rumlar Maraş'ı yaktı

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında akşam saatlerinde sınırda toplanan bir grup Rum eylemci geçtiğimiz günlerde halka açılan Maraş'ı bastı.

Maraş'ta yangın çıkardılar

Rum eylemciler ellerinde Yunanistan ve Rum kesimi bayrağı taşıyarak KKTC hükümetinin kapalı Maraş'ı açma kararını protesto etti. Rum eylemcilerin attığı havai fişeklerden iki tanesi ise ara bölgede yangın çıkardı.

KKTC Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 19:40 sıralarında, Derinya Bölgesinde, Rum barikatı yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemci, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak eylemlerine devam ettiler.

Atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldi. Yangın ara bölgede halen devam ediyor. KKTC Derinya Kara Geçiş kapısında gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Seçimler ikinci tura kaldı

Öte yandan KKTC'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci turda KKTC başbakanı Ersin Tatar ile 'topraklarımızdan bazılarını Rumlar vermeliyiz' diyen KKTC cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yarışması bekleniyor.