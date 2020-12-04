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Dünya KKTC resmen duyurdu: Sınır dışı edilecekler!
Dünya

KKTC resmen duyurdu: Sınır dışı edilecekler!

KKTC'de alınan tedbirlere uymayanların sınır dışı edileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:46:00 -
KKTC resmen duyurdu: Sınır dışı edilecekler!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC)’de, Sağlık Bakanı Ali Pilli koronavirüse yönelik alınan yeni kararı duyurdu.

Konuya ilişkin önceki açıklamada, ülkeye 3 günlüğüne gelenlerin karantina kuralından muaf tutulacağı aktarılmıştı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı son yaptığı açıklamada, 3 gün kuralına uymayanların ve vaktinde ülkeden çıkmayanların polis tarafından gözaltına alınacağı ve ülkeye bir daha alınmamak üzere ‘sınır dışı’ edileceğini bildirdi.

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