KKTC PileYiğitler Yolu Projesi çalışmalarına devam ediyor: Geri adım atmadı! Kıbrıs'ta Pile yolu gerilimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkler ve Rumların karışık yaşadığı Pile Köyü’ne geçişi kolaylaştırmak için başlattığı yol yapım çalışmaları Birleşmiş Milletler engeline rağmen sürüyor.

BM Barış Gücü askerlerinin beton bloklar koyarak engellemeye çalıştığı proje Türk tarafının kararlı tutumu ile hafta sonunda da devam ediyor. Pile köyündeki Kıbrıs Türklerine belediye hizmetleri vermekle sorumlu Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek bu proje için KKTC tarafının 22 yıldır beklediğini vurguladı.

Belediye Başkanı Bebek, cuma sabahı BM Barış Gücü askerlerinin 22 araç ve onlarca personelle bölgeye gelerek çalışmaları engellemeye çalıştığını hatırlattı.

Bebek, "Büyük bir baskıyla geldiler. Burasının Rum toprağı olduğunu bize bildirdiler. Asla böyle bir şey kabul etmeyiz dedik. Bu topraklar Türk toprakları ve burada yapılan yol tamamen insani bir yol. Pile halkının izolasyondan kurtulması, daha rahat hareket edebilmesi amacıyla yapılıyor bu yol." ifadelerini kullandı.

BM Barış Gücü'nün müdahalesinde 8 polis ve Yeşil Hat üzerinde arazisi bulunan 2 sivil yaralanmıştı.

Türkiye ve KKTC yönetimi BM müdahalesine sert tepki göstermişti.

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Pile köyü, BM kontrolünde özel bir statüye sahip; ancak bazı konularda tartışmalı kabul ediliyor.