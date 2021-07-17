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Gündem

KKTC muhalefetinden nankörlük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC’ye müjdeli bir haber vermeye hazırlanırken, Ada’nın Rum ağzı ile konuşan muhalefet partileri TDP ile CTP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Meclisi’nde yapacağı konuşmayı boykot etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 10:55:00 -
KKTC muhalefetinden nankörlük

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Muhalefet partilerini nankörlükle suçlayan Kuzey Kıbrıs Din Görevlileri Başkanı Süleyman Çakır ise, “Bu söylemler Rum ağzıyla söylenmiştir” dedi. “Anavatana karşı bu kadar nankör olunamaz” diyen Kuzey Kıbrıs Din Görevlileri Başkanı Süleyman Çakır, “Dünya lideri bir Cumhurbaşkanı’na, bizim bağımsızlığımızı tanıyan, her platformda bizim haklarımızı tanıyan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na karşı söylenen bu sözler kabul edilemez. Anavatanına karşı bu kadar nankörlük olamaz. Sağcı veya solcu olması farketmez kim olursa olsun Türkiye’nin KKTC için yaptıklarına saygı duymak zorunda olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu söylemlerin Rumların söylediklerinden hiçbir farkı yok” ifadelerini kullandı.

Bazı STK’ların ve siyasi partilerin Türkiye’den aldıkları maaşla Türkiye’ye karşı söylemlerde bulunduklarını söyleyen Çakır, “Bugün Rum Meclisi’nde Yunan Başbakanı Miçotakis ya da ABD Başkanı Biden konuşma yapsa kimse ağzını açmaz. Ne yazık ki burada bazı sendikalar, siyasi partiler bile onlarla kol kola gezmekteler, onlarla sürekli iletişim halindeler. Şimdi bu güruh çıkmış dünya liderini eleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın durdurulması için dış ülkelere ağlayanlar Türkiye’nin gönderdiği para ile maaşlarını alıyorlar, Türk askerlerinin koruması altında güven içinde yaşıyorlar. 1974’den beri bir tane Kıbrıs Türkü’nün burnu kanamamıştır. Bunun sebebi de Türkiye’dir, TSK’dır. Böyle bir söylem doğru değildir” şeklinde konuştu.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Neron11

KKTC nin 'ctp si bizdeki CHP kafası ,tıpatıp aynı, zerre şaşmaz, tam bir ülke düşmanı batı uşağı,rum kanı taşıyor adeta.
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Vedad

Bunlar, bizden görünen Rum’ların gayrimeşru çocukları.
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