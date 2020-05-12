KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Rum liderliği büyük yanılgı içerisinde"

KKTC Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Mısır, Yunanistan, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Doğu Akdeniz’e yönelik yayınladığı ortak bildiriye sert tepki göstererek, "Rum liderliği büyük yanılgı içerisinde" açıklamasını yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Doğu Akdeniz’e ilişkin siyasi bir ortak bildiri yayınlamasına sert tepki gösterildi. Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarını tüm tehditler karşısında Türkiye ile işbirliği içerisinde korumaya devam etmekten alıkoyamaz. Güney Kıbrıs Rum liderliği, bu bölgeye dahil olmayan, bu bölgeyi bilmeyen, bu bölgedeki hassasiyetlerden bir haber olan bölge dışı devletlerle müşterek bildiri yayınlamakla hak ve çıkarlarımızdan ödün vereceğimizi sanıyorsa büyük bir yanılgı içerisindedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları dün (11 Mayıs 2020) Doğu Akdeniz’e ilişkin gerçeklerden yoksun, izlenim yaratmaya yönelik, bütünüyle siyasi bir ortak bildiri yayınlamıştır" ifadelerini yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, "Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerin gerek Kıbrıs’taki iki taraf, gerekse bölgedeki diğer aktörler arasında iş birliği ve karşılıklı ekonomik bağımlılığa dönüştürülerek bölge istikrarına hizmet etmesini sağlamak yerine ne yazık ki GKRY, birlikte hareket ettiği bölgede söz sahibi dahi olmayan ülkeler ile birlikte KKTC ve Türkiye aleyhine yanlış algılar ve oldu-bittiler yaratma çabası içerisinde, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin bölgedeki haklarını gasp etmek ve çıkarlarına halel getirmek gayretinde ısrar etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bilinmelidir ki, bu tür hak ve uluslararası hukuktan yoksun bilindik çabalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarını tüm tehditler karşısında Türkiye ile iş birliği içerisinde korumaya devam etmekten alıkoyamaz" denildi.

"GKRY önce Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarını tanımalı"

"GKRY, Doğu Akdeniz bölgesinde güven ve istikrara hizmet etmek istiyorsa öncelikle maksimalist, tahakkümcü ve tek taraflı politikalarından vazgeçerek Kıbrıs Türk halkının ada ve bölgedeki eşit hak ve çıkarlarını tanımalı ve buna göre davranmalıdır” denilen açıklamada, “GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki öncelikli muhatabı ve diyalog ve diplomasi içerisinde olması gereken taraf, Kıbrıs Türk tarafıdır. GKRY bu gerçeği idrak etmediği ve buna göre davranmadığı sürece Doğu Akdeniz’de istikrar ve güven sağlamak arzusundan bahsetmesi samimiyetsizliktir" ifadeleri kullanıldı.

"Güven bunalımı körükleniyor"

Açıklamada ayrıca, KKTC’nin ada ve Doğu Akdeniz bölgesinde eşit ortak haklara sahip iki halkın taraflarının iş birliği içerisinde olması yönünde birçok kez çağrı yaptığı ve öneri sunduğu dile getirilerek 13 Temmuz 2019 tarihli iş birliği önerisinin hala geçerli olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Dolayısıyla, GKRY’nin adanın ve bölgenin güven ve istikrarına hizmet etmeyen tek taraflı adımlarından derhal vazgeçerek adadaki tek ve bölgedeki en öncelikli muhatabı olan Kıbrıs Türk tarafı ile iki halkın Doğu Akdeniz’deki eşit hak ve çıkarları konusunda bir iş birliğine gitmesi tek yoldur" denildi.

GKRY’nin Kıbrıs adasının tek hakimi, adanın sahibi gibi davranmayı adet haline getirdiği, bu ve benzer girişimleriyle adanın geleceğine dair gerçek düşünce ve politikasını sürekli olarak gözler önüne serdiği ifade edilen açıklamada, "Bu davranış tarzı Kıbrıs Türk Halkı ile Rum Halkı arasındaki güven bunalımını daha da körüklemekte aynı zamanda bölgedeki istikrara da olumsuz olarak yansımaktadır. Kıbrıs Rum liderliği, bölgede yer alan veya almayan ülkelerle müşterek bildiri yayınlamakla hak ve çıkarlarımızdan ödün vereceğimizi sanıyorsa büyük bir yanılgı içerisindedir" ifadeleri kullanıldı.