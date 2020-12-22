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Aktüel KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:45:56 -
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ertuğruloğlu, oylama hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" başlıklı fotoğrafını tercih eden Ertuğruloğlu, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafları için oyunu kullandı.

Ertuğruloğlu, fotoğrafları çok anlamlı ve etkileyici bulduğunu belirterek, fotoğraflar için emek veren AA foto muhabirlerini tebrik etti.

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