KKTC, Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor

Adadaki törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak. Bu arada, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk ve KKTC bayrakları asıldı. Adada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, “Önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık” dedi.