  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem KKTC, Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor
Gündem

KKTC, Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:13:00 -
KKTC, Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor

Adadaki törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak. Bu arada, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk ve KKTC bayrakları asıldı. Adada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, “Önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları ele aldık” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı
Siyaset

DEVA Partili ismin Ahmet Kekeç paylaşımı binlerce tepki aldı

“Her partinin adamı” nâmıyla bilinen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal, değerli gazeteci Ahmet Kekeç’in vefat ettiği gün yaptığı p..
'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi
Gündem

'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi

Türkiye'yi çat pat İngilizcesi ile dünyaya şikayet eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğ..
Rusya F-35’i vurmanın yolunu buldu
Teknoloji

Rusya F-35’i vurmanın yolunu buldu

Rusya tarafından geliştirilen yeni bir radarla Amerikan F-35’lerinin tespit ettiği ve bunu S-400’lere entegre edip F-35’leri vurabileceği id..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay