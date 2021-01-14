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Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rauf Denktaş klibi
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rauf Denktaş klibi

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Egemenliğe, Devlete, Türkiye'ye sarılın” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 00:41:00 -

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için ''Egemenlik'' vurgusunu öne çıkartarak bir klip yayınladı. Tatar, “Egemenliğe, Devlete, Türkiye'ye sarılın” dedi.

Ersin Tatar'dan Rauf Denktaş mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için ''Egemenlik'' vurgusunun ön planda tutulduğu bir klip yayınladı.

“Egemenliğe, Devlete, Türkiye'ye sarılın” 

Denktaş için hazırlanan video klipte Tatar, ''Rahat uyusun. Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının, ulusal onurumuzun ve bu davanın en iyi şekilde selamete ulaşacağına yürekten inanıyorum. 1974 Mehmetçiğin adaya ayak basması yine o garantörlük hakkına bağlıydı. İşte bu garantörlük hakkının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Anayasası lehine konulmasında Rauf Raif Denktaş'ın gücü vardır. Onun ısrar ile durduğu ‘egemenliği’ şu anda ben dünyaya haykırmaktayım! Bizlere vasiyeti olan egemenliğe, devlete, Türkiye'ye sarılın demesi ile veda etmiştir” diye konuştu.

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