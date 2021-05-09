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Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Avrupa'ya tepki: Büyük zarar veriyor
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Avrupa'ya tepki: Büyük zarar veriyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde izlediği yanlı tutumun endişe verici olduğunu, çözüm çabalarına büyük zarar verdiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 21:09:00 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Avrupa'ya tepki: Büyük zarar veriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs meselesinde izlediği yanlı tutumun endişe verici olduğunu, çözüm çabalarına büyük zarar verdiğini bildirdi.

Tatar, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Her yılın 9 Mayıs'ın "Avrupa Günü" olarak kutlandığını ifade eden Tatar, "AB'nin Kıbrıs konusuna bakış açısında kendi temel ilkelerinden uzaklaştığını ve bunlara aykırı şekilde hareket ettiğini üzülerek görmekteyiz. AB'nin Kıbrıs konusunda izlediği yanlı tutum ise endişe verici olup, çözüm çabalarına büyük zarar vermektedir." dedi.

Tatar, AB'ye tek yanlı ve haksız şekilde üye yapılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), bu üyeliği tehdit ve şantaj unsuru olarak kullandığını, AB'den aldığı güçle uzlaşmaz tavrını sürdürdüğünü vurguladı.

Rum kesiminin bu tavrının kabul edilemez olduğunun altını çizen Tatar, "AB'den beklentimiz ve temennimiz, temel ilkeleri arasında önemli bir yer tutan halkların egemenlik hakkına saygı ilkesi uyarınca, Kıbrıs'ta ayrı bir halk olan Kıbrıs Türk halkının egemenlik talebini dikkate alması ve buna uygun şekilde hareket etmesidir." ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkı Rum'un azınlığı olmaya zorlanmaktadır"

AB'den 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk halkına verdiği sözler ile yaptığı vaatleri yerine getirmesini de temenni ettiklerini belirten Tatar, AB'nin referandum sürecinde "Kıbrıs Türkleri evet derse izolasyonlar ve ambargolar kalkacak, Kıbrıs Türkleri açıkta ve soğukta bırakılmayacak", "Kıbrıs Türkleri evet derse Kıbrıs konusu AB ile müzakerelerinde bir kez daha Türkiye’nin önüne engel olarak konulmayacak" sözlerini verdiğini anımsattı.

Ersin Tatar, şunları kaydetti:

"Ama ne var ki aradan 17 yıl geçmesine rağmen verilen bu sözlerin bir teki bile yerine getirilmezken, Kıbrıs Türk halkı Rum'un azınlığı olmaya zorlanmaktadır. İnsan haklarına aykırı olan izolasyonlar ve ambargolar hala daha devam etmekte, Kıbrıs konusu da AB ile müzakerelerinde Türkiye’nin önüne engel olarak konulmaktadır. Tüm bunlar da AB’nin güvenilirliğini sorgulanır hale getirmiş ve büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bugün 9 Mayıs Avrupa Günü'nde, Kıbrıs Türk halkı adına çağrım; AB'nin Kıbrıs konusunda izlediği tek yanlı tutumuna son vermesi, egemenlik konusundaki taleplerimizi dikkate alması ve Annan Planı referandumunda verdiği sözleri yerine getirmesidir."

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Yorumlar

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sayın Tatar biraz daha sabır
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