KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TOBB heyetini kabul etti

TOBB heyetine, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den yapılan bu ziyareti önemsediğini ifade ederek heyette yer alan başkanlarla uzun yıllar beraber çalıştıklarını anımsattı. Tatar, “Bütün sıkıntılarımıza rağmen KKTC, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ve hidrokarbon zenginliklerinin paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve bizlere olan güveni ile yoluna devam etmektedir” dedi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek şunları kaydetti: “Bugün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk-İş, MemurSen, Kamu-Sen, Hak-İş, TİSK olarak Türkiye’de yaklaşık, aileleriyle beraber 50 milyon insanı temsil eden kuruluşlar adına, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçilmenizden dolayı sizi kutlamak için buradayız. Hepimizin geliş sebebi sadece bu. Biz, Türkiye’de menfaatleri birbirleriyle çatışan ama ülke menfaatlerinde bir araya gelen kuruluşlarız.”