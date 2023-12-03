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Gündem KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'da
Gündem

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'da

Yeniakit Publisher
2023-12-03 09:45:00 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan'da çeşit temaslarda bulunacak.

Tatar ve beraberindeki heyeti, başkent Bişkek'teki Manas Uluslararası havaalanında Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, büyükelçilik ve üniversite çalışanları karşıladı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Kırgızistan'da Enerji Yatırımları ve İşbirliği Konferansı"na katılacak Tatar'a, üniversitede fahri doktora verilecek.

 

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