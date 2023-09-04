KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Saldırıların hedefi Türkler olabilir
GKRY'deki ırkçı saldırılar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tedirgin ediyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Limasol kentinde yabancı uyruklulara yönelik saldırılara ilişkin, "Türk askeri Ada'dan çekildiği an GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Kıbrıs Türkleri olur." dedi.
Tatar, GKRY'de camilere ve yabancı uyruklulara yönelik saldırıların son günlerde tırmanış içinde olduğunu belirterek, Rum kesiminde son yaşananların Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerdeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar ve yükselen yabancı düşmanlığının tezahürü olduğunu söyledi.