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Siyaset KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hamlesine Türkiye'den tam destek!
Siyaset

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hamlesine Türkiye'den tam destek!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri’ne Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliği yapılmasını öngören önerilerin desteklendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 23:14:00 - 2022-07-01 23:17:55
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hamlesine Türkiye'den tam destek!

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri’ne 1 Temmuz 2022 tarihinde gönderdiği mektupla ilettiği, Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliği yapılmasını öngören önerilerini kuvvetle destekliyoruz. Bu önerilerin hayata geçirilmesi, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara katkı sunacağı gibi, aynı zamanda Ada’da mevcut iki Devlet arasında işbirliği tesis edilmesini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacaktır” ifadelerine yer verildi.

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