Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda oyların yüzde 51,74’ünü alarak, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarıştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar, ikinci turda Mustafa Akıncı ile yarıştı. Oy verme işlemi 08.00’de başlarken, saat 18.00’de sona erdi. Oy sayma işlemi 738 sandığın 361’inde sona erdi.

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 52,50’sini, eski Cumhurbaşkanı Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 47,50’sini aldı.

Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre seçim yarışını önde götürdü ve resmi olmayan sonuçlara göre yeni KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 11 adaylı ilk tur seçimleri, en düşük katılım yüzdesi ile tarihe geçmişti.

Vatandaşlardan sevinç gösterisi

Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından vatandaşlar sevinç gösterisi yaptı.