KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bütün denizlerde hak iddia ediyoruz."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bengü Türk TV'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek." sözlerini değerlendiren Tatar, Kıbrıs’ta bir Türk devleti olduğunu göstermesi bakımından “kuzey” isminin değiştirilmesinin önemli bir adım olacağını belirtti.

Sözlerinin devamında çarpıcı ifadeler kullanan Tatar, "Bu işin Kuzeyi, Güneyi kalmadı. Madem Rum kesimi 'bütün ada yönetimi bizdedir' diyor, biz de Kuzeyi kaldırıyor, Kıbrıs Türk Devleti ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz." dedi.

Bahçeli'ye sözlerinden ötürü teşekkür eden Tatar şunları söyledi:

"Kuzey dediğinizde kendinizi sadece kuzeye kapatıyorsunuz. Madem onlar öyle diyor ben de Kıbrıs Türk Devleti diyorum. Bu şekilde bir tartışma belli ki başlamıştır. Sayın Devlet Bahçeli'ye Kıbrıs'ı gündeme getirdiği için, Kıbrıs'a önem verdiği için ve bize sahip çıktığı için, Kıbrıs Türkü'ne değer verdiği için kendisine teşekkür ederim."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rum kesiminin bütün ada yönetiminin kendilerinde olduğu yönündeki açıklamalarına karşı çıkan Tatar, adanın Osmanlı adası olduğunu ifade ederek, Türkleri azınlığa düşürmeye çalıştıklarını söyledi. Tatar, Kıbrıs'ın Anadolu'nun bir parçası olduğunu belirtti.