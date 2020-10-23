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Aktüel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek
Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:12:09 -
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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