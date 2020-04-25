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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Dünya Sağlık Örgütüne başvuru

2020-04-25 12:18:11 -
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Dünya Sağlık Örgütüne başvuru

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) başvurarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a gönderdiği yazıda, Kovid-19 salgınına karşı tüm dünya toplumları gibi Kıbrıs Türk halkının da gerekli tedbirleri alarak mücadele etmekte olduğunu belirtti.

DSÖ ile iletişim ve dayanışma içinde olmanın önemini vurgulayan Akıncı, salgınla ilgili olarak KKTC'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, DSÖ'nün oynamakta olduğu önemli rolün altını çizerek Kıbrıs Türk tarafı ile doğrudan iletişimin gerekliliğini de ifade etti.

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