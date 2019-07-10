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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan BM Sekreteri’ne mektup

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:42
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan BM Sekreteri’ne mektup

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile yaklaşık 1 buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Akıncı, Genel Sekreter’e bir mektup gönderdiğini onun bir kopyasının da Spehar’a verdiğini söyleyerek, “Mektubun ulaşmasının ardından içeriğe yönelik detayları açıklayacağız” dedi.



Spehar ise yaptığı açıklamada hem Güney Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis ile hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini, temaslarına dair BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceğini aktardı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:42
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