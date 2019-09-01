0553 313 94 23

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

01 Eylül 2019 Pazar 20:20
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmesi saat 17.00’de başladı. Görüşmede, Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile diğer yetkililer de eşlik etti.



Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile bugün uzun ve yararlı bir görüşme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durduğumuz konulardaki açık ve net olan tutumumuzu ayrıntıları ile izah etti” dedi.



KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, “Sayın Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Sayın Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir. Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir.” diyerek “Öte taraftan Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute sabah saatlerinde Rum Başkanlık Sarayı’nda, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis ile görüştü. Görüşmenin ardından Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou açıklama yaptı. Prodomu görüşmenin verimli olduğunu aktararak Rum lider Anastasiades’inKıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için kendi görüş ve yaklaşımlarını Bayan Lute’ye aktardığını ifade etti. Öte yandan Geçici özel danışman Lute’un, gerekli olması halinde liderlerle ikinci bir kez daha görüşebileceği ifade ediliyor. Lute’un ziyaretinin ana gündeminin referans kavramlarına ilişkin çalışmaları devam ettirme olduğu belirtiliyor.” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 20:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası’nda yazlık evlere dadanan hırsızlık şüphelisi yakalandı
    1. Kuşadası’nda yazlık evlere dadanan..
    2. Galatasaray'ın transferi için..
    3. Galatasaray’ın yeni transferi..
    4. Futbol: Toplu sonuç
    5. Fenerbahçe ve Trabzonspor stada geldi
    6. ’Devlet Ana’ 738. kez anıldı
    7. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM..
    8. Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Medipol..
    9. "Olayların gelişimine göre Lübnan..
    10. Futbol: Süper Lig
    11. GÜNCELLEME - Bozcaada açıklarındaki..
    12. Almanya’da Saksonya ve Brandenburg..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    14. Süper Lig:D.G. Sivasspor: 0 -..
    15. Futbol: Süper Lig
    16. Bahreyn vatandaşlarından Lübnan'ı..
    17. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için yola..
    18. Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    19. İBB Meclisi'nde 11 üye İYİ Parti'ye..
    20. Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 7..
    21. Sinop’ta şüpheli orman yangını
    22. Balık avı sezonu açıldı, Başkan Günel..
    23. Adem eğitimlerine talep arttı
    24. Bozcaada açıklarında su alan gemi..
    25. Wakeboard Kulüplerarası Türkiye..
    26. TFF 2. Lig: Manisa FK: 1- Zonguldak..
    27. Suudi koalisyonu Yemen'de hapishaneyi..
    28. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile..
    29. İşte, Fernandes'in yeni takımı!..
    30. Su kuyusuna düşen şahıs yaralandı
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak