0553 313 94 23

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar’ın rutin görüşmesi tamamlandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:42
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar’ın rutin görüşmesi tamamlandı. Başbakan Tatar görüşme sonrasında basın açıklamasında, Kıbrıs adası etrafındaki zenginliklerin Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu söyledi.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tatar’ın rutin görüşmesi tamamlandı. Görüşme sonrasında basın açıklamasında bulunan Tatar, Cumhurbaşkanı ile iki haftada bir yaptıkları görüşme çerçevesinde bugün bir araya geldiklerini ifade etti. Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı ile ekonomik protokol, doğal gaz sondaj, mülteciler, Rum tarafında otobüse yapılan saldırıların ele alındığını söyledi.



Sondaj konusunda ortak komite kurulması talebinde bulunulması kararlaştırıldı


Tatar, görüşmede sondaj konusunun ele alındığını ve bu konuda Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının aranabilmesi için ortak komite kurulması yönünde talepte bulunulmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Rum tarafında bir otobüse yapılan saldırının da ele alındığını söyleyen Tatar, bu konuda karşı tarafa bir mektup yazarak bu saldırıyı şikayet edeceklerini ve kınayacaklarını kaydetti.



"Ercan’daki Suriyeli mülteciler dün gitti. Artık vize gerekli"


Cumhurbaşkanı Akıncı ile mülteciler ile ilgili sıkıntıları da görüştüklerini ifade eden Tatar, Ercan’da kalan Suriyelilerin dün ülkeden gönderildiğini belirtti. Tatar, artık Suriye vatandaşlarına vize uygulaması konduğunu da belirterek, bu kişilerin eğer vizesi yoksa artık ülkeye gemi veya uçak şirketi ile gelemeyeceğini dile getirdi.


Türkiye ile sondaj konusunda yapılan anlaşma kapsamında Fatih ve Yavuz gemilerinin bölgede olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs adası etrafındaki zenginliklerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu vurguladı.



Akıncı’nın Guterres’e mektubu


Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreterine yazdığı mektubun da görüşüldüğünü ve Akıncı’nın mektubu kendisine de ilettiğini söyleyen Tatar, bunu alınca değerlendireceğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nazara karşı yumurta kabuğuyla önlem
    1. Nazara karşı yumurta kabuğuyla önlem
    2. 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş..
    3. Isparta’da FETÖ’nün hücre evlerine..
    4. İki Çek turiste karavanları mezar oldu
    5. Bomba iddia! Quaresma, Premier Lig..
    6. Terzi Göletine 4 bin sazan yavrusu..
    7. Başkan Muhittin Böcek,Ümit Uysal’la..
    8. Muhalif Kürtleri ikna çabası! Fransa,..
    9. Türkiye’de bu ismi bir tek o taşıyor!
    10. Kamyonetten düşen sunta yayanın..
    11. Dünya Su Sporları Şampiyonası başlıyor
    12. Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın..
    13. Galatasaray taraftarından protesto
    14. Suriyeli mültecilerden resim sergisi
    15. Kızılay’a ağaç takviyesi
    16. "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim..
    17. Malatya’dan milli takıma sporcu
    18. Linç edilmek istenilen tacizci..
    19. 2019'da 64 sözde üst düzey terörist..
    20. İzmir Tire 529 konutları ne zaman..
    21. Vali Memiş, TİM Başkanı Gülle’ye..
    22. Milletvekili Taşdoğan’dan turizm..
    23. IKBY'de yeni Meclis Başkanı seçildi
    24. Jandarma Genel Komutanı Çetin, Vali..
    25. Büyükşehir, aile yapısının korunmasına..
    26. Barışın fotoğrafı Bursa’da çekildi
    27. Marmaris’teki yangında 4 daire..
    28. Beşiktaş, salonda çalıştı
    29. Elbeyli’de 15 Temmuz etkinlikleri..
    30. Gemlik’te izinsiz eyleme 8 gözaltı
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!