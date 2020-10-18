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Aktüel KKTC Başbakanı ve cumhurbaşkanı adayı Tatar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyunu kullandı:
Aktüel

KKTC Başbakanı ve cumhurbaşkanı adayı Tatar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyunu kullandı:

"Kıbrıs Türk halkı, dünyanın gözü önünde özgür iradesini ortaya koymak suretiyle, önümüzdeki 5 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek olan kişiyi seçecektir. Mümkün olduğunca katılımın yüksek olmasını temenni ediyorum. Bu, çok önemli seçimdir"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:28:50 -
KKTC Başbakanı ve cumhurbaşkanı adayı Tatar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyunu kullandı:

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullandı.

Tatar, eşi Sibel Tatar ile Lefkoşa'daki Şehit Tuncer İlkokulunda, 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan Tatar, 11 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimine yüzde 58 katılım olduğunu hatırlatarak Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ile yarıştığını söyledi.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkı, dünyanın gözü önünde özgür iradesini ortaya koymak suretiyle, önümüzdeki 5 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek olan kişiyi seçecektir. Mümkün olduğunca katılımın yüksek olmasını temenni ediyorum. Bu, çok önemli seçimdir. Bunun erken seçimi de olmaz. Bu, 5 yılda bir olan seçimdir. 5 yıllığına seçilecek olan cumhurbaşkanının, halkın iradesi ve yüksek katılımla seçilmesinde yarar vardır." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini iyi yönettiklerinden dolayı şu an için KKTC'de hemen hemen vakanın kalmadığına işaret eden Tatar, karantinada olanlar ve 7 günü dolduran vatandaşların, testlerinin negatif olarak sonuçlanmasının ardından oylarını kullanabileceklerini bildirdi.

- "Hiçbir zaman gerginlik siyaseti gütmedim"

Tatar, "Şu anda pandemi yok gibi bir durumdayız ama yine de maskeli, mesafeli ve sandık kurullarında da alınmış tedbirlerle ne kadar çağdaş ve özverili bir şekilde bu pandemiyi yönettiğimizi görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Tatar, "Kıbrıs Türk halkı artık bütünleştirici, uzlaşıcı ve herkesin cumhurbaşkanı olacak bir kişinin cumhurbaşkanlığı makamına oturmasıyla, gerginliğin artık arkada kalması, daha güzel ve güvenli günler için, geleceğe umutla bakabilmek için doğru kararı versin diyorum ben. Doğru kararın ne olduğunu da kampanya sürecinde anlatmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman gerginlik siyaseti gütmediğini vurgulayan Tatar, her zaman uzlaşıcı, anavatan Türkiye ile iyi ilişkilere sahip ve Kıbrıs Türk halkının onurlu bir yaşama sahip olması için gerekenleri söylediğini belirtti.

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