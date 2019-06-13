0553 313 94 23

KKTC Başbakanı Tatar ile Cumhurbaşkanı Akıncı arasında ilk olağan görüşme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın ilk olağan rutin görüşmesi gerçekleştirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:53
KKTC Başbakanı Tatar ile Cumhurbaşkanı Akıncı arasında ilk olağan görüşme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın ilk olağan rutin görüşmesi gerçekleştirildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 35’inci hükümetin güvenoyu almasının ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanu Ersin Tatar bugün ilk olağan rutin görüşmeleri çerçevesinde yaklaşık bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar, iki haftada bir Perşembe günleri görüşülmesi yönünde karar aldı.


KKTC Başbakanı Tatar, görüşmeden çıkışında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini, memleket meselelerini, Kıbrıs konusunu ve farklı birçok konuyu görüştüklerini belirtti. Başbakan Tatar görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Başbakan ve Cumhurbaşkanının işbirliği yapması gerektiğini, halkı ilgilendiren hassas konularda çalışmaları beraber yürütebileceklerini konuştuklarını dile getirdi. Tatar, Cumhurbaşkanı’nın girişimiyle başlatılan dere yatakları konusundaki çalışmayı birlikte yürütmenin doğru olacağını konuştuklarını, önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin bir toplantı düzenleneceğini söyledi.


Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs konusunda zaman zaman farklı düşünceleri olabileceğini ama memleket meselelerinde iki makamın işbirliği yapabileceği, çalışma yürütebileceği konusunda anlayış birliği içinde olduklarını ifade etti.


Tatar, “Çok iyi bir görüşme yaptık. Bize yakışan da budur. İkimiz de önemli makamlardayız. Memleketin çeşitli ihtiyaçları ve sorunları var. Cumhurbaşkanı Akıncı yıllarca belediye başkanlığı yapmış, şu anda da cumhurbaşkanı makamında devleti yöneten bir kişi olarak mutlaka onun da tecrübelerinden ve bilgisinden faydalanacağız. Hükümet olarak memlekete hizmet etmek için bu gibi çalışmalar içinde olabileceğimizi kendisiyle paylaştım. Memnun olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burdur’da su baskınları tarım arazilerine zarar verdi
    1. Burdur’da su baskınları tarım..
    2. Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara..
    3. Sınav gününde belediye otobüsleri..
    4. Malatya’da kaçakçılık operasyonu
    5. DÜZELTME - "ABD politikaları, avronun..
    6. Öldürülen PKK'lı, Sancaktepe..
    7. GAÜN’de patent konuşuldu
    8. Kayısıda rekolte 392 bin ton bekleniyor
    9. Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
    10. Bulgaristan'da TİKA tarafından Gazi..
    11. Güvercin almak için istenen şartlar iş..
    12. İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı..
    13. SAMULAŞ ’YKS’ye hazır
    14. İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü
    15. Sosyal Politikalar Kurulunun Gaziantep..
    16. Matematik şampiyonları ödüllendirildi
    17. ’Motorcu Dostu Trafik’ projesi ikinci..
    18. Motosikletle, hafif ticari araç..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel..
    20. Evini ateşe verirken kendisini de yaktı
    21. Hafif ticari araç evin çevre duvarına..
    22. Concon için itfaiye ekipleri seferber..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi..
    24. Motosikletliler ambulansa çarptı: 1’i..
    25. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    26. Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı
    27. "Mola Evi" projesi hayata geçiyor
    28. Kasımpaşa'da sportif direktörlüğe Emre..
    29. TFF'den Şeref Has için başsağlığı mesajı
    30. Hızını alamayınca çocuk parkına daldı
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu