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Aktüel KKTC Başbakanı Tatar: "25 Eylül'den sonra tekrar akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"
Aktüel

KKTC Başbakanı Tatar: "25 Eylül'den sonra tekrar akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:59:09 -
KKTC Başbakanı Tatar: "25 Eylül'den sonra tekrar akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bakım ve onarım çalışmaları süren KKTC Su Temin Projesi ile ilgili olarak "25 Eylül'den sonra tekrar akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile "KKTC Su Temin Projesi"nin onarım çalışmalarının yürütüldüğü, Mersin açıklarındaki gemide incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Tatar, KKTC Su Temin Projesi'nin yapımına 2009'da başlandığını, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açılışla suyun kesintisiz olarak Ocak 2020'ye kadar KKTC'deki Geçitköy Barajı'na aktığını belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türkünün gerek içme gerekse tarımsal faaliyetlerde kullanması için yılda 75 milyon metreküp suyun KKTC'ye aktığının altını çizdi.

Projenin bakım ve onarım çalışmalarını yürüten Türkiye Devlet Su İşleri Dairesi ve yüklenici firmaya teşekkür eden Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başta olmak üzere hükümete teşekkürlerini iletti.

Tatar, çalışmaların olağanüstü şartlarda ve denizin 1600 metre kadar altında robotlarla yapıldığını söyledi.

- "Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum"

Asma borularla tekrar suyun akması için yapılan düzenlemeyi yerinde gördüklerini kaydeden Tatar, "Bütün bunun mühendisliğini ve muhteşemliğini gördük. Burada çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum. KKTC'ye inşallah 25 Eylül'den sonra tekrar akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Tatar, KKTC'ye akıtılacak olan suyun Kıbrıs Türkünün su kullanımına ve tarımsal faaliyetlerine çok büyük ivme kazandıracağını belirterek, "Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir projenin tamamlanmasında gösterilen yakın ilgi alaka ve özveriyi takdir ediyorum." diye konuştu.

Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan'da Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile hareket etmesinin anlamlı olduğunu kaydeden Tatar, Karadeniz'den sonra Doğu Akdeniz'de de zaman içerisinde gaz ve petrol gibi zenginliklerin bulunmasıyla buradaki hak ve çıkarların korunmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıklamıştı.

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