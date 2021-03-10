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Siyaset KKTC Başbakanı Saner hastaneye kaldırıldı
Siyaset

KKTC Başbakanı Saner hastaneye kaldırıldı

Göğüste baskı şikayetiyle hastaneye götürülen KKTC Başbakanı Ersan Saner'e anjiyo yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:00:00 -
KKTC Başbakanı Saner hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersan Saner anjiyo oldu. Saner’in göğüste baskı şikayetiyle götürüldüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan anjiyonun ardından hastanenin Başhekim Dr. Adil Özyılkan, Saner’in durumuna ilişkin açıklama yaptı. Özyılkan tarafından yapılan açıklamada, Saner’e EKG ve EKO’da patoloji olmamasına rağmen göğüs ağrısının tipik olduğu düşünülerek kontrol amaçlı koroner anjiyografi uygulanması kararı alındığı kaydedildi.

Başhekim Dr. Özyılkan, “Yapılan koroner anjiyografisi normal bulunmuş olup, göğüs ağrısı tansiyon yüksekliğine bağlanmıştır. Saner, kısa süreli gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilecektir” dedi.

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