KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan doğalgaz keşfi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün tüm Türkiye'ye gurur veren bir haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Türkiye ve dünyada geniş yankı buldu.

"Memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz"

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfetmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bu keşiflerin devam etmesi temennisinde bulunan Tatar, Doğu Akdeniz'deki aramalara da değinerek, "Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de konulan hedeflere ulaşılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu keşiflerde emeği olan herkesi candan kutlar, milletimiz ve insanlık için nice nice başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Akıncı'ya tepki göstermişti

Bilindiği üzere KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu. Tatar, Akıncı'yı sadece tekrar cumhurbaşkanı seçilebilmek için Türkiye ile KKTC'nin kardeşliğini zedelediğini söylemişti.