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Siyaset KK yine şaşırtmadı! Darbe imalı ihanet bildirisi hakkında bakın ne dedi
Siyaset

KK yine şaşırtmadı! Darbe imalı ihanet bildirisi hakkında bakın ne dedi

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi hakkında açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu sahte gündemler tutmaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 18:00:00 -
KK yine şaşırtmadı! Darbe imalı ihanet bildirisi hakkında bakın ne dedi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli 104 eski amiral, gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden AK Parti hükümetini hedef alan darbe imalı skandal bir bildiri yayınladı. Hükümete aba altından sopa gösteren amiral bozuntularına yurdun dört bir yanından tepki yağarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmayan bir açıklamada bulundu.

Skandal bildiriye tepki gösterip kınamak yerine Kılıçdaroğlu olayı "sahte gündem" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" dedi.

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Yorumlar

Çarçur

Kılıçdaroğlu, doğrudur halkın sofrası önemli onun için İstanbul, Ankara'da 26 bin 250 kişinin sofrasını elinden aldın. Senin bu laflarını senin gibiler inanır, 104 kişiden biride sensin. Bu millet yutmaz ....
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Bir vatandaş

Eğer hükümet Allah etmesin demir el gibi bildiriyi ka ala alsaydı kaçsaydı onun için gün doğacaktı.Ama Allahın yardımı ve dik duruşlar oyun bozulduğu için k k için gündem değil
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