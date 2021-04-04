KK yine şaşırtmadı! Darbe imalı ihanet bildirisi hakkında bakın ne dedi
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi hakkında açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu sahte gündemler tutmaz" dedi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli 104 eski amiral, gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden AK Parti hükümetini hedef alan darbe imalı skandal bir bildiri yayınladı. Hükümete aba altından sopa gösteren amiral bozuntularına yurdun dört bir yanından tepki yağarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmayan bir açıklamada bulundu.
Skandal bildiriye tepki gösterip kınamak yerine Kılıçdaroğlu olayı "sahte gündem" olarak nitelendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" dedi.