0553 313 94 23

Kjaer, Atalanta’ya transfer oldu

Adı sıkça Fenerbahçe ile de anılan Simon Kjaer, İtalyan ekibi Atalanta’ya transfer oldu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:02
Kjaer, Atalanta’ya transfer oldu

Adı sıkça Fenerbahçe ile de anılan Simon Kjaer, İtalyan ekibi Atalanta’ya transfer oldu.


Yaz transfer döneminde eski kulübü Fenerbahçe’ye geri döneceği de sıkça konuşulan Sevilla’nın başarılı stoperi Simon Kjaer, tercihini İtalya’dan yana kullandı. 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda kiralık olarak Atalanta forması giyecek.


Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle 37 maça çıkan Kjaer, gol ya da asist üretemedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çinli turistler Kırşehir'de yöresel düğünde eğlendi
    1. Çinli turistler Kırşehir'de yöresel..
    2. Lübnan'dan Osmanlı'ya dair skandal..
    3. Genç evlilik mağduru Sayın'ın feryadı:..
    4. Balıkesir’de kaza: 3 yaralı
    5. Bursa'da balıkçıların ağına erkek..
    6. Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam..
    7. Telefondan Whatsapp web Qr koduna..
    8. Doğaseverlerden ‘Zafer’ zirvesi
    9. "Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız"
    10. Kapalıçarşı'da altın
    11. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin YKS’de..
    12. Rize’nin Derepazarı ilçesinde heyelan..
    13. Salda’ya bir gelen bir daha gelmek..
    14. Büyükşehirli kardeşlerden çifte..
    15. Araç satışında trafik sigortası 15 gün..
    16. Bodrum bağlarında şenlik ateşi yanacak
    17. Atakum’da engelsiz meclis
    18. FETÖ’nün yeni il yapılanması sanıkları..
    19. 738. Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük..
    20. İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner’in..
    21. Bakırköy Adliyesi’nde adli yıl açılış..
    22. Atalanta'da Skrtel gitti, Kjaer geldi
    23. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin..
    24. Devlet desteği ile Siirt fıstığı..
    25. Sempozyum çalışmaları başladı
    26. Skrtrel, Süper Lig'e geri döndü
    27. Gaziler çocuklara tarih ve değerler..
    28. "Bu sezon beklentimiz çok yüksek"
    29. Kjaer, Atalanta’ya transfer oldu
    30. Bankaya gitmesi pahalıya patladı
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak