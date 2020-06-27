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Aktüel

Kızlarını YKS'ye girecekleri okula götüren sürücünün otomobili kaza yaptı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:14:51 -
Kızlarını YKS'ye girecekleri okula götüren sürücünün otomobili kaza yaptı: 5 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da kızlarını Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekleri okula götüren sürücünün kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kızları Songül ve Ayşe'yi YKS'ye girecekleri okula götüren Abdülmelik Bozdağ yönetimindeki 33 HF 976 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Çevredekiler, evlerinden getirdikleri havlularla yaralıları güneşten korumaya çalıştı.

Kazada yaralanan sürücü, eşi Remziye, çocukları Hüseyin, Songül ve Ayşe Bozdağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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