Kızlarımın adı bile ‘irticai isim’ olarak not alınmıştı! 28 Şubat bir FETÖ operasyonuydu

1981’de Topçu ve Füze Okulu’ndan mezun olduktan sonra Nisan 1997’de 100 üzerinden 98 sicil notu alan fakat aynı yıl ağustosta Ağrı’da astsubay başçavuş olarak görev yaparken Yüksek Askeri Şura kararıyla ihraç edilen Adaleti Savunanlar Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Kanmaz, emekliliğine çok az kaldığı halde 3 çocukla "kapı dışarı" edildiklerini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sayın Cumhurbaşkanımız o dönem İstanbul Belediye Başkanıydı. Bizim gibi olan arkadaşlara hep sahip çıktı. O dönemde 60-70 arkadaşımızı işe aldı. O dönem geçim sıkıntısı nedeniyle eşinden boşananlar, çok zor işlerde çalışanlar, hatta intihar edenler oldu. Baskılar ihraçtan sonra da sürdü. Özel şirketlere 'Bunları işe almayın. Sizinle ilgili de mali operasyon yaparız' denildi. Sosyal tesislere girişte eşlerimizin başlarını açması ve mesaide namaz kılmamamız istendi. Dış görevlere gönderildik ve tecrit edildik.”



Kanmaz, ihraç edilmeden önce komutan eşlerinin "sosyal faaliyet" adı altında evlere ziyarette bulunduğunu anlatarak "Biz de ziyaretlerden çok memnun kalmıştık. Sonradan anladık ki bunları istihbarat görevlisi olarak kullanmışlar. Evdeki odalara tek tek bakmışlar. Vitrininde biblo mu var, duvarında Atatürk resmi mi var? Tabii bizim evimizde her taraf kitap, Kur'an-ı Kerim var, hadis kitapları var. Merve, Büşra, Miraç adlı kızlarımın isimleri 'irticai isimler' diye not alınmış. Eğer bizim gibi düşünen insanları silahlı kuvvetlerden ihraç etmeselerdi 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü olmazdı. FETÖ önce inançlı olan, kendisinden olmayanları tasfiye etti sonra 2002-2005'te de Ergenekon operasyonuyla ulusalcıları tasfiye etti, önünü açtı. 28 Şubat, FETÖ'nün operasyonlarından biriydi" dedi.