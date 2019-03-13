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Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

Konya'nın Meram ilçesinde bir adam, kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından ayağından vurularak yaralandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 19:57
Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

Konya'da markette çalışan İbrahim E. (41), kızıyla evlenmesine karşı çıktığı Hasan Ö. tarafından bacağından tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ö., kız arkadaşı N.E.'yi ailesinden istedi. Ancak baba İbrahim E., kızının Hasan Ö. ile evlenmesine karşı çıktı. Bu duruma sinirlenen Hasan Ö., İbrahim E.'nin çalıştığı markete pompalı tüfekle gelerek kızın babasına ateş etti. İbrahim E., sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, şüpheli kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim E., mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin, kaçan Hasan Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:57
  1. Karaman
  2. Konya
  3. Meram ilçesi
  4. Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

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