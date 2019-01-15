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Kızının yaptırdığı dövme, annesinin en büyük acısı oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir dere kenarında ölü olarak bulunan genç kızın annesi, kızının tanınmaz hale gelen cesedini, kolundaki dövmeden teşhis etti.

15 Ocak 2019 Salı 15:46
Kızının yaptırdığı dövme, annesinin en büyük acısı oldu

Hatay'da geçen hafta dere yatağında bulunan kadın  cesedinin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolundaki kızının adının  yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak'ta kaybolan Rabia Ezer'e ulaşamayan ailesi  güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptı. Tüm aramalara rağmen Ezer bulunamazken, aile geçen hafta Reyhanlı ilçesinde bir dere yatağında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kadın cesedinin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine teşhise gitti.

Aile, uzun sürede suda kaldığı için tanınmayacak hale gelen kadının  kolundaki "Ela" yazılı dövmeden cesedin kızlarına ait olduğunu belirledi.

Anne Türkan Ezer, yaptığı açıklamada, Rabia Ezer'in  kolunda yazan "Ela" isminin torununun adı olduğunu söyledi.

Son olarak kızıyla kaybolduğu gün konuştuğunu anlatan anne Ezer, ''Telefonda halimi hatırımı sorduktan sonra, bana gezmeye gitmek istediğini  söyledi. Birkaç saat sonra aradığımda telefonu kapalıydı, defalarca kez aradım  ama kızıma ulaşamadım. Ulaşamayınca karakola giderek durumu haber ettik.'' dedi.

"Tanınmaz durumdaydı"

Ezer, kızından iyi bir haber almayı umduklarını ancak hayal kırıklığı  yaşadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Dere yatağında bulunduğu yere vardığımızda ceset tanınmaz durumda çamur içinde ve çok kötü haldeydi. Onu daha sonra kolundaki çok sevdiği kızının  adı Ela dövmesinden teşhis ettim. Yavrumu öldürülmüş halde bulduk. Kızıma bunları  yapanlar en ağır cezaları çeksinler.'' dedi. Baba Mehmet Ezer de kızının öldürülmesi olayıyla ilgisi olanların bir  an önce bulunmasını istedi. Bu arada, polis ekiplerinin olaya karışanların tespiti için  araştırmasının sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:46
  1. Hatay
  2. Reyhanlı
  3. kadın cinayeti
  4. cinayet
  5. Rabia Ezer
  6. cesedi dövmeden teşhis etti

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