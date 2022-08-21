Kızının arabası infilak etti!.. Putin'in kara kutusu Dugin, Türkiye için bakın ne demişti

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Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Rus basınında yer alan haberlerde, Darya Dugina’nın bulunduğu aracın Moskova’nın Odintsova bölgesinde patladığı belirtildi. Dugina’nın patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilen haberlerde, Aleksandr Dugin’in olay yerine gittiği kaydedildi. Patlama, “suikast” yorumlarına neden oldu. Bu olay Avrupa başkentlerinde suikasta uğrayan Putin muhalifi Rusları hatırlattı. Kamuoyu, Darya Dugina'nın ölümden CIA'yi sorumlu tutuyor.

Türkiye'yi uyarmıştı

Aleksandr Dugin, Putin'in baş stratejisti olarak tanınıyor. ABD karşıtlığı meşhur olan Dugin, Türkiye'yi Washington'a karşı uyarmıştı.

Dugin bir röportajında, "Erdoğan ne kadar çok özgür olmak isterse, o kadar çok Batı’nın hedefi oluyor. Eğer Türkiye tek parça kalmak istiyorsa bunu Batı kampının içinde yapamaz. Meclis’e o bombaları Rusya yağdırmadı." demişti.

Türkiye ile Rusya arasında uçak krizi yaşandığı sırada Putin'i ikna eden kişi de Dugin'di.

Dugin, CIA'in 15 Temmuz için 2 milyar dolar harcadığını iddia etmişti. Üstelik Putin'in de darbeyi desteklemesi için ABD'nin ikna çalışmaları olduğunu söylemişti. "Putin’i Türkiye karşıtı bir pozisyon almaya iknaya çalıştılar. Erdoğan’dan başka bir liderin daha iyi olacağını, iç savaş çıkacağını ve Rusya’nın bu savaşı kendi lehine kullanabileceğini söylediler." diyen Dugin, "CIA Putin’in etrafındaki etkili isimleri organize etti. Fakat Putin ikna olmadı. Çünkü bu Türkiye’nin sonu demekti. Daha önce söyledim, darbe sonrası için Kürtler isyan çıkarma hazırlığı yapmıştı." iddiasında bulunmuştu.

Dugin, ABD'nin Türkiye'yi her zaman sıkıştırmak isteyeceğini vurgulayarak, "Pek çok faktörü bir araya getirecekleri bir strateji izleyeceklerini düşünüyorum. Mesela etnik çatışma, ekonomik-sosyal tehditler, siyasi ve askeri elit içerisinde Erdoğan karşıtı huzursuzluk yaratmak. Amerikalılar bütün zayıf noktaları kullanmaya çalışacaktır." uyarısında bulunmuştu.

Dugin, Türkiye'nin her zaman ABD'ye karşı bir B Planı olması gerektiğini de vurgulamıştı.

İdlib çıkışı

Dugin, Putin'in "dostlara gözdağı" politikasını da ortaya atan isim. Türkiye'yi özellikle ABD konusunda desteklese de Dugin kendince aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmemişti. İdlib'de yaşananlarla ilgili Türkiye'yi sindirebileceğini zanneden Dugin, Türkiye’nin İdlib’te radikal terör örgütlerini desteklediğini öne sürmüş, “Bu uçak krizinden daha ciddi bir durum. Türkiye, Rusya’nın stratejik partneri ama bu durum tüm ilişkileri kötüye götürür. Sadece Erdoğan’a zarar vermez, Türkiye’ye de zarar verir” sözleriyle küstahça tehdit etmeye kalkışmıştı.

"İstihbarat savaşları başladı"

Dugin'in çizgisi net... ABD karşıtı bir Rus olan Dugin, Putin'in özellikle dış politikadaki beyni olarak tanınıyor. Türkiye'yi her seferinde ABD'ye karşı uyaran ve Washington'un tüm adımlarını açıklayan Dugin'in kızının suikasta uğraması, "Rusya ile ABD arasında İstihbarat savaşları başladı" yorumlarını da beraberinde getirdi.