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Aktüel Kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Aktüel

Kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:44:03 -
Kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı, internetten izlediği müstehcen videodaki kadına benzeterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Harun Yıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ve sanık yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen baba Harun Yıldız, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Daha önce mahkemeden görüntülerin incelenmesini talep etmiştim ancak bu kabul görmedi. Kızım, o görüntülerde baygın olarak görülüyordu, birileri kızıma bu kötülüğü yaptı. Onların bulunup cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Hasan Şatır da "Görüntülerin gerçek olduğunu, çocuğun iradesi dışında görüntülerinin paylaşıldığını farz edelim. Bu durumda ne değişecek, bundan yola çıkarak ölen çocuğu kusurlu mu kabul edelim?" ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Yıldız, kızının görüntülerini paylaşanların bulunması talebini yineledi.

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Şatır, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Harun Yıldız, "üstsoy veya altsoydan birini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında takdir indirimi yapılmayan Yıldız'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Harun Yıldız 6 Şubat 2020'de kızı Şeyma Yıldız'ı, Çubuk'un Kargın bölgesinde tabancayla öldürdü.

İnternetten müstehcen videolar izlediğini, bu sırada kızı Şeyma'ya ait olduğunu düşündüğü uygunsuz görüntülere denk geldiğini iddia eden Yıldız, olay günü alkol aldıktan sonra kızını dershaneden alarak Kargın mevkisine gittiğini belirtti.

Görüntüleri sorduğu kızının durumu kabul etmediğini anlatan Yıldız, "Kızıma ısrarla bunu kendisine kimin yaptığını sordum. Bana 'Ben böyle bir şey yapmadım.' dedi. Ancak kafasını önüne eğerek ağlamaya başladı ve 'Baba sus, baba sus.' diyerek karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

Kızının söylediklerine ikna olmadığını savunan baba Yıldız, tabancayla defalarca ateş ederek kızını öldürdüğünü kabul etti.

Dijital veri inceleme raporuna göre, baba ve kızına ait telefonlarda, Şeyma Yıldız'a ait uygunsuz içerikte video bulunmadı.

Şeyma Yıldız'a ait telefonda yapılan ayrıntılı incelemede ise hiçbir şekilde başkasından gelen ya da başkasına gönderilen uygunsuz video ve fotoğraf tespit edilmedi.

Yine sanığın ifadesinde, "kuzenine veya arkadaşına yardımcı olan Şeyma" ifadeleriyle arama yaptığı esnada kızına ait olduğunu iddia ettiği görüntülerin çıktığı iddiası üzerine, söz konusu kelimelerle yapılan aramada ulaşılan görüntülerdeki kişinin Şeyma olmadığı ve "hiçbir şekilde ona benzemediği" belirlendi.


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