Kızını öldürdüğünü itiraf eden anneye ağırlaştırılmış müebbet!

İzmir’de geçtiğimiz yıl meydana gelen ve Türkiye’yi sarsan olayda, 45 yaşındaki Fatma S., kızı Habibe S.’yi yatağında uyurken eşarpla boğarak öldürmüş ve ardından polise giderek teslim olmuştu. İlk ifadesinde kızının uzun süredir uyuşturucu kullandığını, kendisini ve ailesini tehdit ettiğini belirterek, "Dayanamadım, onu kurtarmak isterken bu noktaya geldim" diyerek cinayeti itiraf etmişti. Ancak mahkeme heyeti, sanığın savunmalarını "haksız tahrik" kapsamında değerlendirmedi.

ADALET "İNDİRİM" TALEBİNİ REDDETTİ

Davanın karar duruşmasında savcı, sanığın "altsoyu kasten öldürme" suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Fatma S.’nin avukatı, müvekkilinin kızının uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ağır psikolojik baskı altında olduğunu savunarak cezada indirim talep etti. Ancak mahkeme, cinayetin işleniş biçimi ve sanığın soğukkanlı tavırlarını göz önüne alarak herhangi bir takdir indirimi uygulamadı ve Fatma S.’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

TOPLUMDA DERİN YANKI UYANDIRDI

Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan maktul yakınları ve avukatlar, adaletin tecelli ettiğini vurguladı. Uzmanlar ise uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelenin bireysel yöntemlerle değil, rehabilitasyon süreçleriyle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu karar, benzer trajedilerin yaşanmaması adına yargının tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.