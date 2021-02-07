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Aktüel Kızına şiddet uygulayan kadın ve eşi tutuklandı
Aktüel

Kızına şiddet uygulayan kadın ve eşi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada çok büyük tepki toplamasının ardından gözaltına alınan kadın ve görüntüleri çektiği iddia edilen dini nikahlı eşi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 08:39:00 -
Kızına şiddet uygulayan kadın ve eşi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti. Gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Serçe'nin ardından dini nikahlı eşi Hayrettin B. de dehşet veren görüntüleri çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar cezaevine götürülürken, basın mensuplarının sorularını da cevapsız bıraktı.

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